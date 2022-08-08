Херсон, Украина, , 09:01 — REGNUM Очередной удар по Антоновскому мосту под Херсоном нанесли украинские войска, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 8 августа журналистам.

Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он рассказал, что в результате удара сгорела будка строителей и бетономешалка. Из-за этого затянется восстановление моста.

«Никто не пострадал, но на мосту есть дыры очередные. Надо латать, будем делать», — добавил Стремоусов.

Планировалось, что движение по Антоновскому мосту возобновится 10 августа. Только этот автомобильный мост через Днепр соединяет Херсон с частью Херсонской области на другом берегу реки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антоновский мост закрыли из-за обстрелов со стороны Украины.

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