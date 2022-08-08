Китай обвинил США в перекладывании ответственности за ситуацию на Тайване
Пекин, 8 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Власти США перекладывают ответственность за возникший вокруг Тайваня кризис, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Китай
«С одной стороны, США создали кризис, а с другой — опять заявили о том, что хотят контролировать его. Они ищут отговорки для своих ошибочных заявлений и провокационных действий», — заявил он на брифинге.
Представитель минобороны КНР добавил, что Вашингтон искажает факты и пытается переложить ответственность за ситуацию вокруг Тайваня.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что политические лидеры и руководители общественных организаций из многих стран раскритиковали визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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