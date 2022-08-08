Екатеринбург, 8 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. На вокзале Екатеринбурга выявлены нарушения прав маломобильных групп населения. Комнаты длительного пребывания не соответствуют необходимым требованиям, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Железная дорога

Проверку организовали по факту обращения матери ребёнка-инвалида. Женщина пожаловалась на то, что кнопка вызова персонала в комнате длительного пребывания на вокзале находилась в неисправном состоянии.

По результатам проверочных мероприятий свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов внесено представление. Предприятие железнодорожного транспорта привлечено к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Ведомство контролирует процесс устранения нарушений.