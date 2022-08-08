Донецк, 8 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Донецк и Макеевка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 8:39 зафиксирован удар с позиций в Нетайлово по Кировскому району Донецка, выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

В 8:43 из Орловки по Червоногвардейскому району Макеевки выпущено три снаряда калибра 152 мм.