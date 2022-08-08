Ртищево, Саратовская область, 8 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В городе Ртищево Саратовской области после падения из окна госпитализирована трехлетняя девочка. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

Инцидент произошел утром 7 августа. По предварительным данным, ребенок находился в квартире по улице Красной вместе с матерью. Оставшись одна в комнате, трехлетняя девочка вышла на остекленный балкон. Там она оперлась о тумбу и выпала из окна пятого этажа дома. Травмированного ребенка доставили в больницу.

Следователи выясняют, где в момент трагедии находились взрослые.

ИА REGNUM ранее передавало, 24 июня в доме №180 по улице Чернышевского города Саратова ребенок выпал из окна 1 этажа. В итоге семилетнему мальчику потребовалась помощь врачей.

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