В Саратовской области трёхлетняя девочка выпала из окна
Ртищево, Саратовская область, 8 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В городе Ртищево Саратовской области после падения из окна госпитализирована трехлетняя девочка. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.
Инцидент произошел утром 7 августа. По предварительным данным, ребенок находился в квартире по улице Красной вместе с матерью. Оставшись одна в комнате, трехлетняя девочка вышла на остекленный балкон. Там она оперлась о тумбу и выпала из окна пятого этажа дома. Травмированного ребенка доставили в больницу.
Следователи выясняют, где в момент трагедии находились взрослые.
ИА REGNUM ранее передавало, 24 июня в доме №180 по улице Чернышевского города Саратова ребенок выпал из окна 1 этажа. В итоге семилетнему мальчику потребовалась помощь врачей.
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