Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Украина получила от стран Запада финансовую помощь общим объёмом около 11 млрд долларов. Об этом пишет американское издание Foreign Policy.

Помощь Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации СМИ, общий объём финансовой помощи, уже полученной Киевом от Запада, составил примерно 11 миллиардов долларов. Авторы публикации отмечают, что эта сумма на порядок меньше, чем заработала Россия за тот же период, продавая энергоносители.

Также в публикации приводятся данные Кильского института мировой экономики, по подсчётам которого всего Киеву обещано более 31 миллиарда евро бюджетной поддержки со стороны важнейших доноров.