Вашингтон, 8 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Украина получила от стран Запада финансовую помощь общим объёмом около 11 млрд долларов. Об этом пишет американское издание Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

По информации СМИ, общий объём финансовой помощи, уже полученной Киевом от Запада, составил примерно 11 миллиардов долларов. Авторы публикации отмечают, что эта сумма на порядок меньше, чем заработала Россия за тот же период, продавая энергоносители.

Также в публикации приводятся данные Кильского института мировой экономики, по подсчётам которого всего Киеву обещано более 31 миллиарда евро бюджетной поддержки со стороны важнейших доноров.