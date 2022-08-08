Пекин, 8 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Рост экспорта из Китая ускорился в июле 2022 года, однако ослабление мирового спроса может снова привести к сокращению поставок в последующие месяцы, передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Как стало известно из официальных данных, опубликованных в Китае 7 августа, в июле экспорт из страны вырос на 18,0% по сравнению с предыдущим годом, что является самым быстрым темпом за 2022 год и превышает прогнозы аналитиков, ожидавших 15-процентного роста.

Исходящие поставки стали одним из немногих светлых пятен для китайской экономики в 2022 году, поскольку повсеместные локдауны сильно ударили по бизнесу и потребителям, а некогда мощный рынок недвижимости переживает кризис за кризисом.

«Рост китайского экспорта снова приятно удивил. Он продолжает помогать китайской экономике в трудный год, когда внутренний спрос остается вялым», — сказал главный экономист Pinpoint Asset Management Чживей Чжан.

Нарушения в работе транспорта и цепочек поставок, вызванные пандемическими ограничениями, продолжают ослабевать как раз в то время, когда грузоотправители готовятся к пиковому спросу на покупки в конце года. Однако многие аналитики ожидают, что экспорт будет снижаться, так как мировая экономика всё больше склоняется к серьезному замедлению, отягощенному стремительным ростом цен и повышением процентных ставок.

«В перспективе на второе полугодие ожидается, что экспорт будет устойчивым в краткосрочной перспективе, но ослабление внешнего спроса может оказать на него давление в четвертом квартале», — сказал Чжан.