Ярославль, 8 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Глава ярославского отделения «Российского союза сельской молодежи» Иван Демидов избран депутатом Ярославской областной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт облизбиркома.

Общественная палата ЯО Избирательный участок в день выборов

Довыборы проходили по 22 избирательному округу после того, как действующий депутат Александр Тарасенков стал исполняющим обязанности главы администрации Переславля. На победу претендовали 4 кандидата — выдвинутый «Единой Россией» Иван Демидов, представитель «Справедливой России» Руслан Полкуев, региональный координатор ЛДПР Евгений Смирнов, представитель КПРФ Владимир Шалаев.

На участки 7 августа пришли около 30 процентов избирателей. Преимущество победителя оказалось двукратным. Иван Демидов получил 5638 голосов, Руслана Полкуева поддержали 2220 избирателей, за Евгения Смирнова подано 1264 голоса, за Владимира Шалаева — 861. В областной думе новый депутат будет представлять Большесельский, Брейтовский, Мышкинский, Некоузский и Тутаевский районы.

Победителю выборов 26 лет. До избрания депутатом он входил в региональную Общественную палату и был членом регионального штаба Общероссийского Народного фронта.