Депутатом Ярославской областной думы избрали молодежного активиста
Ярославль, 8 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Глава ярославского отделения «Российского союза сельской молодежи» Иван Демидов избран депутатом Ярославской областной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт облизбиркома.
Довыборы проходили по 22 избирательному округу после того, как действующий депутат Александр Тарасенков стал исполняющим обязанности главы администрации Переславля. На победу претендовали 4 кандидата — выдвинутый «Единой Россией» Иван Демидов, представитель «Справедливой России» Руслан Полкуев, региональный координатор ЛДПР Евгений Смирнов, представитель КПРФ Владимир Шалаев.
На участки 7 августа пришли около 30 процентов избирателей. Преимущество победителя оказалось двукратным. Иван Демидов получил 5638 голосов, Руслана Полкуева поддержали 2220 избирателей, за Евгения Смирнова подано 1264 голоса, за Владимира Шалаева — 861. В областной думе новый депутат будет представлять Большесельский, Брейтовский, Мышкинский, Некоузский и Тутаевский районы.
Победителю выборов 26 лет. До избрания депутатом он входил в региональную Общественную палату и был членом регионального штаба Общероссийского Народного фронта.