Брюссель, , 09:10 — REGNUM Возможное затишье в конфликте на Украине может привести к расколу в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева. Об этом итальянский политолог, бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи написала в статье для журнала Foreign Affairs.

Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

Она полагает, что в случае завершения активной фазы боевых действий Москве удастся заручиться поддержкой некоторых стран ЕС. По мнению Точчи, такое развитие событий будет самым вероятным, если энергетический кризис в Европе обострится.

«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — считает Точчи.

Как сообщало ИА REGNUM, германские аналитики полагают, что попытки европейских стран найти замену российскому газу провоцируют энергетический кризис в развивающихся странах.

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