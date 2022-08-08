Махачкала, 8 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. Под уголовное преследование попал ранее уже осужденный гражданин. Его судили за незаконный оборот оружия и вынесли приговор в виде семи лет лишения свободы.

photographymontreal Поддержка террористов. Кровавые деньги

Однако позже в отношении осужденного было возбуждено еще одно уголовное дело — об участии в деятельности террористической организации. Нынешнее дело против 29-летнего жителя города Избербаша стало третьим, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено следствием, подозреваемый, разделяя идеи международной террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перевел одному из её участников денежные средства в размере не менее 10 тыс. рублей. Следствие по делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году одному из жителей Дагестана Камилю А. Дали за финансовую помощь террористам 11 лет колонии строгого режима.