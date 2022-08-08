Чагда, , 08:49 — REGNUM В Алданском районе Якутии река Алдан у села Чагда стала выше на три метра и по прогнозу будет продолжать сильно подниматься. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 августа в оперативном штабе региона.

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В ближайшие сутки или двое суток уровень воды в Алдане возле Чагды по прогнозу УГМС региона увеличиться ещё на 3-4 метра.

«При значительной интенсивности осадков возможен выход воды на пониженные участки местности. Возможна угроза подтопления дорог, мостов и приусадебных участков, расположенных на берегах реки», — отметили в операштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, опасные погодные явления прогнозируются на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) 8 августа. Сильные и очень сильные дожди ожидаются в Амурской области, Еврейской АО, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине.