Каа-Хемский район, Тыва, 8 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Туве вечером 7 августа зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр сейсмособытия расположился в 190 км к северо-востоку от села Сизим Каа-Хемского района на глубине 15 км. При этом местные жители колебаний земной поверхности не ощутили.

«Звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — отметили в ведомстве.