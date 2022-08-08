Пхеньян, 8 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Россия готова выступить посредником в налаживании отношений между Северной Кореей и республиками Донбасса. Об этом 8 августа заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Он отметил, что вопросы двустороннего и трёхстороннего сотрудничества в различных областях в настоящее время активно обсуждаются послами Корейской Народной Демократической Республики с дипломатами Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Насколько мне известно, коллеги из аккредитованных в России посольств КНДР и ЛДНР наладили между собой прекрасные деловые отношения», — подчеркнул в беседе с ТАСС Мацегора.

«Если им потребуется помощь и Москва даст нам соответствующее указание, посольство самым деятельным образом подключится к этой работе. У нас есть опыт и знания, которые нашим друзьям могут пригодиться», — добавил российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что вопросы трудовой миграции граждан Северной Кореи в Донбасс для восстановления инфраструктуры территории является исключительно компетенцией Донецка, Луганска и Пхеньяна.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2022 года Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. В КНДР заявили, что намерены развивать государственные отношения с республиками Донбасса, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.

После этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил МИД республики установить дипотношения с Северной Кореей, которые, как он надеется, перерастут в дальнейшем во взаимовыгодные экономические отношения.

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