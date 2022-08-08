Иркутск, 8 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного ухудшилась: по состоянию на 8 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8707 человек (+3 за выходные).

Rk.gov.ru Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 300 838 (+249 за сутки).

Госпитализированы 367 (+19 за сутки). В то же время выздоровели 294 499 пациентов (+103 за сутки).

Ещё 731 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье растёт число госпитализированных пациентов с COVID-19