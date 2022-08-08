Чебоксары, 8 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Чувашии стартовал художественно-туристический проект, результатом которого станет создание членами союза художников альбома-путеводителя и тематической выставки. В качестве иллюстраций выступят живописные и графические работы, созданные местными художниками на пленэрах, сообщила ИА REGNUM один из авторов проекта, заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина.

«Древо памяти». Автор — заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина. Дерево, масло, 75×75. Хранится в собрании мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе. Из личного архива художника

Региональное отделение Союза художников Чувашии выиграло грант от республиканского министерства экономики на создание «Альбома-путеводителя Чувашии глазами художников».

«Проект предполагает, что впервые в России разнообразие ландшафта Чувашии, её самобытная история и культура будут показаны на холсте — через репродукции известных художников, а также живописные и графические работы, созданные в том числе на пленэрах», — пояснила Оксана Кокорина.

В рамках проекта определены списки значимых исторических и культурных мест, где в настоящее время проводятся экспедиции-пленэры членов Союза художников России. Художники рисуют портреты местных жителей, исторические и культурные места Чувашии, а также проводят мастер-классы для сельских школьников и дарят картины местным музеям.

Итогом работы станет проведение большой выставки, посвящённой Чувашии, — с волжскими просторами, древней культурой и историей. Также будет создан художественный альбом-путеводитель с картой и описанием маршрута, где в качестве галереи будут использованы созданные художниками работы. Это поможет увидеть красоту сельской местности в Чувашии глазами местных художников, привлечь туристов и пленэристов.

«Основной целью проекта является пропаганда культуры родного края, популяризация результатов работы экспедиции среди населения не только Чувашии, но других регионов», — добавила Оксана Кокорина.

Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года в Чебоксарах объявили победителей полуфинала направления «Стартапы и прорывные идеи» в рамках конкурса «Мастера гостеприимства». По результатам конкурса были отобраны проекты 50 участников из 36 регионов. Участникам конкурса в этно-парке «Чуваш керем» показали, как проходит традиционная чувашская свадьба с выкупом, песнями и угощением. Также конкурсанты вместе с художником-баталистом из Чувашии, главным художником военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга Евгением Емельяновым создали новую открытку для региона.