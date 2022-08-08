Чувашские художники создадут «живописный» путеводитель для туристов
Чебоксары, 8 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Чувашии стартовал художественно-туристический проект, результатом которого станет создание членами союза художников альбома-путеводителя и тематической выставки. В качестве иллюстраций выступят живописные и графические работы, созданные местными художниками на пленэрах, сообщила ИА REGNUM один из авторов проекта, заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина.
Региональное отделение Союза художников Чувашии выиграло грант от республиканского министерства экономики на создание «Альбома-путеводителя Чувашии глазами художников».
В рамках проекта определены списки значимых исторических и культурных мест, где в настоящее время проводятся экспедиции-пленэры членов Союза художников России. Художники рисуют портреты местных жителей, исторические и культурные места Чувашии, а также проводят мастер-классы для сельских школьников и дарят картины местным музеям.
Итогом работы станет проведение большой выставки, посвящённой Чувашии, — с волжскими просторами, древней культурой и историей. Также будет создан художественный альбом-путеводитель с картой и описанием маршрута, где в качестве галереи будут использованы созданные художниками работы. Это поможет увидеть красоту сельской местности в Чувашии глазами местных художников, привлечь туристов и пленэристов.
Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года в Чебоксарах объявили победителей полуфинала направления «Стартапы и прорывные идеи» в рамках конкурса «Мастера гостеприимства». По результатам конкурса были отобраны проекты 50 участников из 36 регионов. Участникам конкурса в этно-парке «Чуваш керем» показали, как проходит традиционная чувашская свадьба с выкупом, песнями и угощением. Также конкурсанты вместе с художником-баталистом из Чувашии, главным художником военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга Евгением Емельяновым создали новую открытку для региона.