Москва, , 08:45 — REGNUM В России может появиться национальный дистрибьютор продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Его созданием планирует заняться Минсельхоз РФ, передаёт 8 августа РБК

Сельское хозяйство sebagee

Основные задачи проекта — объединить товаров от сельхозпроизводителей, оптимизировать логистику и, увеличить экспорта российской сельхозпродукции

В настоящее время федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции национального дистрибьютора продукции АПК,

После проведения исследований должна быть составлена «дорожная карта» по созданию и развитию национального дистрибьютора. Цена контракта определена в 24 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 50 лет в АПК России произошло несколько кардинальных изменений хозяйственного механизма.

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