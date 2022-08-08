Национального дистрибьютора продукции АПК планируют создать в России
Москва, 8 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В России может появиться национальный дистрибьютор продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Его созданием планирует заняться Минсельхоз РФ, передаёт 8 августа РБК
Основные задачи проекта — объединить товары от сельхозпроизводителей, оптимизировать логистику и увеличить экспорт российской сельхозпродукции.
В настоящее время федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции национального дистрибьютора продукции АПК.
После проведения исследований должна быть составлена «дорожная карта» по созданию и развитию национального дистрибьютора. Цена контракта определена в 24 млн руб.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 50 лет в АПК России произошло несколько кардинальных изменений хозяйственного механизма.
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