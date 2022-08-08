Москва, 8 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В России может появиться национальный дистрибьютор продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Его созданием планирует заняться Минсельхоз РФ, передаёт 8 августа РБК

sebagee Сельское хозяйство

Основные задачи проекта — объединить товары от сельхозпроизводителей, оптимизировать логистику и увеличить экспорт российской сельхозпродукции.

В настоящее время федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции национального дистрибьютора продукции АПК.

После проведения исследований должна быть составлена «дорожная карта» по созданию и развитию национального дистрибьютора. Цена контракта определена в 24 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 50 лет в АПК России произошло несколько кардинальных изменений хозяйственного механизма.

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