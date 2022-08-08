Джакарта, 8 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила о нарушении мира в Индо-Тихоокеанском регионе в то время, когда ситуация между Тайванем и Китаем накалялась, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Я подчеркиваю стратегическую важность Индо-Тихоокеанского региона, в том числе как двигателя глобального экономического восстановления. Любое нарушение мира и стабильности в регионе будет иметь волновые последствия для всего мира», — заявила Ретно Марсуди.

Кроме того, Ретно Марсуди напомнила миру, что нельзя забывать о нетрадиционных угрозах, таких, как энергетический и продовольственный кризис.

В ходе военных учений Китай развернул несколько баллистических ракет и привел Тайвань в состояние боевой готовности. По сообщениям, Тайваньский пролив пересекли в общей сложности 68 истребителей и 13 китайских военных кораблей.