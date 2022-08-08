Донецк, 8 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:22 с украинских позиций в населённом пункте Орловка открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки. Выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия атаковала Донецк и Макеевку.