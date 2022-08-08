Атланта, США, 8 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Шестеро человек получили 7 августа огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения в одном из парков американского города Атланта, об этом сообщает New York Post.

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Инцидент произошел в Парке Розы Л. Берни во время любительского матча, в ходе которого завязался спор между участниками. В результате нападения погиб 30-летний мужчина, еще пятеро человек, в том числе ребенок.

«Как мы говорили бесчисленное количество раз, мы просто просим граждан найти способ разрешить конфликт без оружия», — сказал заместитель начальника полиции Атланты Чарльз Хэмптон-младший в интервью 11Alive News, филиалу NBC.

«Мы просто просим людей, знаете ли, не ввязываться. Мы просим людей просто оставить прошлое в прошлом», — добавил он.

Правоохранительные органы продолжают поиски нападавшего.