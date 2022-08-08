Донецк, 8 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками ВСУ микрорайона «Восточный» в Калининском районе Горловки в ДНР погибла мирная жительница, сообщил 8 августа глава города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинские каратели подвергли обстрелу микрорайон «Восточный» в Калининском районе Горловки. По ул. Немировича-Данченко осколочные ранения получила мирная женщина. К сожалению, ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 6 августа украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 312 единиц боеприпасов.

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