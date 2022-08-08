Анкара, 8 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Два сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли из портов на Украине утром 8 августа, сообщает министерство национальной обороны Турции.

Александр Погожев ИА REGNUM Кукуруза

Из порта Южный в Одесской области вышло судно Sacura с 11 тыс. тонн сои. Из порта Черноморск — судно Arizona с 48,5 тыс. тонн кукурузы, оно идёт в турецкий Искендерун.

«В рамках работы Совместного координационного центра продолжаются отгрузки зерна из украинских портов», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарная операция по вывозу продовольственных грузов спланирована при участии российской стороны.

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