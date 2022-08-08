Томск, 8 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Пожилая жительница Томска, пытаясь вернуть крупную сумму денег, вложенных в финансовую пирамиду, попалась на уловки мошенников и лишилась ещё почти 1 млн рублей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Пирамида

По данным ведомства, на телефон 77-летней женщины ранее поступил звонок от представителя организации, которая занимается возвратом денег, вложенных в финансовые пирамиды.

«Под предлогами оплаты услуг юриста, оформления «сертификата легальности», оплаты налогов, поступающих от «менеджеров» и «сотрудников банка», женщина на протяжении месяца переводила через почтовые отделения денежные средства в сумме более 950 000 рублей», — отметили в ведомстве.

Так и не сумев вернуть деньги, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».