Донецк, 8 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка и Макеевки. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 8:00 зафиксированы два удара, нанесённые с позиций украинских войск в населённом пункте Орловка. Националисты выпустили по пять снарядов калибра 152 мм по Киевскому району Донецка и Макеевке.