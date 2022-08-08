Сеул, , 08:40 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института общественного мнения (KSOI).

Юн Сок Ёл (президент Республики Корея) прибывает на саммит НАТО Nato.int

Согласно результатам опроса, проведенного с 5 по 6 августа среди 1002 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 27,5%, что на 1,4% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 70,1% респондентов. Показатель вырос на 1,6%.

Согласно опросу исследовательской компании Realmeter, проведенного с 1 по 5 августа среди 2528 человек, уровень поддержки главы государства составил 29,3% (-3,8%), а уровень неодобрения — 64,5% (+3,3%).

Эксперты отмечают, что спад уровня поддержки президента произошел на фоне возможного ухода в отставку министра образования Пак Сун Э, конфликта внутри правящей партии и постоянных экономических проблем.

Уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро» вырос на 2,5%, до 48,5%, а правящей партии «Сила народа», напротив, упал на 2,6%, до 35,8%.