Пермь, , 08:37 — REGNUM В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов и партий для участия в выборах 9–11 сентября 2022 года. Претендентами на депутатские мандаты являлись 429 кандидатов, из них 80% — это выдвиженцы партий. Документы на регистрацию сдали 411 кандидатов. Регистрацию благополучно прошли 368 кандидатов. Отказ получили 40 претендентов. Ещё трое добровольно сошли с предвыборной дистанции. Об этом сообщили 8 августа в крайизбиркоме.

Выборы Line-tOodLinGfc

«Процент отказа в регистрации — один из наименьших в истории муниципальных выборов и составляет 9,3%. Для сравнения: в 2015 году данный показатель составлял почти 20%», — прокомментировали в Избирательной комиссии Пермского края.

Основными причинами отказа в регистрации названо недостаточное число достоверных подписей, собранных в поддержку кандидатов, установление факта сокрытия кандидатами сведений о своей судимости, а также неполнота либо недостоверность представленных в документах сведений о кандидатах.

От «Единой России» зарегистрировано 103 кандидата, от ЛДПР — 79, от КПРФ — 70 человек, 47 кандидатов - от «Справедливой России. За правду!», 21 кандидат - от «Новых людей», один кандидат - от партии «Родина». Регистрацию прошли 48 самовыдвиженцев. Средняя конкуренция за один мандат составляет 3,5 кандидата на место. Наибольшая конкуренция на основных выборах ожидается на выборах в Думу Лысьвы (77 человек на 20 мандатов или 3,85 кандидата на мандат) и Кудымкара (96 человек на 25 мандатов или 3,84 кандидата на мандат).