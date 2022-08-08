Запорожье, Украина, 8 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Киеву придётся свыкаться с потерей Запорожской области, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка ячменя на освобождённых территориях Запорожской области

В комментарии РИА Новости Рогов выразил уверенность, что область навсегда уходит из состава Украины.

«Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придётся свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», — сказал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, курортную отрасль на освобождённой территории Запорожской области готовы развивать российские инвесторы, заявили в администрации региона.