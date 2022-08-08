Тюмень, 8 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН по Тюменской области, которого обвиняют во взятках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По версии следствия, в 2016–2018 годах заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области за взятки оказывал содействие коммерческим фирмам в заключении государственных контрактов по завышенным ценам с одним из исправительных учреждений Тюмени. При этом обеспечивал приёмку поставляемых товаров и своевременное перечисление денег на расчётные счета коммерческих организаций.

Экс-заместитель начальника УФСИН по Тюменской области обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за общее покровительство по службе, в крупном размере»). Обвиняемый находится под домашним арестом. Отмечается, что он полностью признал свою вину в совершении преступления. Дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области перед судом предстанет бывший начальник одного из учреждений УФСИН, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом на сумму более 11,5 млн рублей.