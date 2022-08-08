Южно-Сахалинск, , 08:32 — REGNUM В Сахалинской области 8 и 9 августа будут идти сильные дожди. В МЧС региона предупредили об угрозе подтопления дорог и сельхозугодий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Ливень ИА REGNUM

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Вода в реках Сахалина может подняться на 1-2 метра и выйти на пойму, прогнозирует региональное управление Росгидромета. Сильные и очень сильные дожди ожидаются в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске.

«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию», — пояснили в МЧС.

Жителям региона рекомендуют не покидать населённые пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, опасные погодные явления прогнозируются на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) 8 августа. Сильные и очень сильные дожди также ожидаются в Амурской области, Еврейской АО, Хабаровском и Приморском краях.