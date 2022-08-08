Вашингтон, , 08:32 — REGNUM В понедельник 8 августа цены на нефть выросли на фоне улучшения ожиданий инвесторов после опубликования данных о занятости в США и экспорте Китая, ослабивших опасения по поводу рецессии, передает агентство Reuters.

Добыча нефти Richard Masoner / Cyclelicious

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 22 цента, или 0,2%, до 95,14 доллара за баррель к 07:39 по московскому времени. Американская нефть WTI стоила $89,18 за баррель, поднявшись на 17 центов, или 0,2%.

Рост произошел на воне новостей о том, что в США, являющихся главным потребителем нефти в мире, увеличивается число рабочих мест. Извести из Китая также удивили рынки более быстрым, чем ожидалось, ростом экспорта.

Признаки слабого спроса в американских запасах на прошлой неделе стимулировали падение цен, объяснил Reuters управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес, но данные по занятости в США и китайскому экспорту изменили эту ситуацию.

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