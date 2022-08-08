Иркутск, 8 августа, 2022, 08:31 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 8 августа предупредило, что в регионе активизировались мошенники. Владельцам хостелов и частных гостиниц поступают звонки от лиц, представляющихся должностными лицами МЧС России.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

Предприниматели уточняют, насколько правомерны поступающие им звонки от «должностных лиц МЧС», которые информируют о якобы планирующихся проверках и предлагают урегулировать возможные проблемные моменты за вознаграждение.

«Сотрудники МЧС России обращаются к гражданам с просьбой проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников! Плановые проверки в области пожарной безопасности утверждаются на год с размещением информации в открытом доступе и уведомлением всех лиц. А внеплановые проверки проводятся по исключительным поводам, и о них владелец бизнеса также уведомляется заранее с вручением документа установленного образца», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Братске 60-летняя местная жительница сообщила, что неизвестные лица обманным путём оформили на неё кредит в размере 1 млн рублей и похитили сбережения в сумме 340 тысяч с личного счёта. В результате пожилая женщина не только лишилась личных сбережений, но и оказалась в долгах.

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