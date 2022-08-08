Сеул, 8 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 55 292 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея. Общественный транспорт

По его данным, 482 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Отмечается, что нынешний показатель в 1,24 раза больше по сравнению с показателем, зарегистрированным неделю назад. Эксперты отмечают, что рост заболеваемости связан с быстрым распространением штамма «Омикрон» BA.5.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло20 544 420. Также за минувшие сутки в стране скончались 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 292 человека. Уровень смертности составил 0,12%.