Москва, 8 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Погода в Москве 8 августа будет облачной с прояснениями, местами пройдут дожди. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Он добавил, что воздух в столице прогреется до +21…+23 градусов, в Московской области — до +20…+25.

«Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами дождь», — сообщил Синенков РИА Новости.

Ветер будет дуть северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 752 мм рт. ст.

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