Белгород, 8 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Белгородской области продлён повышенный уровень террористической опасности, сообщил 8 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

По его словам, в регионе из-за сохраняющейся террористической угрозы продлили жёлтый уровень опасности.

«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён ещё на две недели», — написал губернатор в личном телеграм-канале «Настоящий Гладков».

По его словам, режим будет действовать до 22 августа.