Донецк, 8 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:25 (совпадает с мск) — н. п. Первомайское — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 7 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстрелах Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных сил Украины за сутки 6 августа погибли три мирных жителя, еще 11 получили ранения.

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