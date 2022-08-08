Верхняя Пышма, Свердловская область, , 08:40 — REGNUM 96 школьников из 20 территорий присутствия УГМК– победители Инженериады УГМК и лучшие учащиеся Инженерной школы УГМК — собрались в Летней проектной смене «ТехноЛидер» в Загородном центре «Таватуй» (Свердловская область). Это уже пятая, начиная с 2018 года, подобная смена.

Фото предоставлено УГМК

Подростки за две недели успевают разобраться в сложных и масштабных технических проблемах, предложить их решения экспертам предприятий, самостоятельно изготовить движущиеся макеты и написать компьютерные программы. Множество их смелых идей воплощаются в реальные технологические решения, схемы и прототипы устройств. Взрослые специалисты часто удивляются, когда ребята оказываются настолько «в теме», что обсуждают инженерные задачи на вполне профессиональном уровне.

Школьники участвуют в тренингах, очень много общаются между собой, совместно строят планы. Сами организуют разные активности и делятся опытом со сверстниками, находят друзей и единомышленников. Уникальная образовательная среда помогает им «раскрыться», развить и продемонстрировать свои таланты. За две недели они научились держать в руках инструменты, обрабатывать различные материалы, освоили новый софт, попробовали себя в программировании и соединили все новые способности на пользу общего дела! Таким образом школьные знания обретают для ребят практический смысл, особенно если даются из «первых рук» — от ведущих экспертов отрасли.

«Проектная школа воспитывает будущих технологических лидеров», — говорит программный директор смены «ТехноЛидер» руководитель проектов Уральского клуба нового образования Резеда Рыбалко. — Это будущие инженеры, которые умеют видеть и понимать ситуацию, выявлять проблемы и предлагать эффективные решения. А так как все тематические направления смены «ТехноЛидер» определяются стратегическими задачами УГМК, то ребята имеют возможность приглядеться не только к существующим профессиям, но и к тем, которые появятся лет через 7-10».

За пять лет накоплен ценный опыт проведения инженерных смен. Так, задолго до начала отдыха специалисты по персоналу УГМК вместе с техническими специалистами подготовили тематику смены. В этом году были предложены темы по автоматизации подземной техники, проектированию новых ИТ-решений, использованию возобновляемых источников энергии, декарбонизации промышленного производства, диверсификации экономики Кузбасса, развитию моногородов. Были определены эксперты предприятий УГМК по каждому направлению, подобрана и обучена большая команда педагогов. Готовилась и площадка для проектной смены — традиционно «ТехноЛидер» проводится на базе Загородного центра «Таватуй» областного фонда «Золотое Сечение», куда организаторы завозят целый грузовик оборудования и расходных материалов. Смена начинается с интенсивных психологических тренингов, завершающихся посвящением в технолидеры, а уже затем следуют выступления специалистов, планирование работы команд, разработка и обсуждение проектов, и, наконец, защита разработок перед экспертами.

Справочно. Проекты, разработанные детскими командами:

1. Реализация RSP-подхода к автоматизации бизнес-процессов предприятий. Предложено рассмотреть переход от распространенных ERP-систем, применяемых для автоматизации управления предприятиям к более перспективным системам на основе методологии RSP (Resource Service Planning). Подростки создали гибкий и адаптивный интерфейс приложения для автоматизации работы служб по управлению персоналом и предложили апробировать его на одном из предприятий.

2. Кальциево-карбонатный цикл как метод улавливания СО2. Школьники познакомились с проблемой выбросов углекислого газа на металлургическом производстве и предложили хемосорбционную технологию улавливания газов, предусматривающую длительный срок службы реагента.

3. Диверсификация экономики Кемеровской области через создание производств угольных адсорбентов на основе угля АО «УК «Кузбассразрезуголь». В связи с неустойчивым спросом на уголь предложено спроектировать производство востребованного продукта — адсорбентов для очистки воды, замещающих импортные аналоги (5-10% потребности российского рынка).

4. Создание городского сообщества — субъекта развития города. На примере Режевского городского округа рассмотрены проблема оттока молодежи и квалифицированных кадров из города. Разработана социальная технология — формирование сообщества развития города, событийная повестка, делающая жизнь в малом городе интересней и перспективней. Уже в августе–сентябре в Реже пройдут мероприятия, организованные участниками «ТехноЛидера».

5. Модернизация буровой установки для автономной работы в подземном руднике. Будущие инженеры познакомились с устройством Ново-Учалинского подземного рудника и предложили модернизировать буровую установку: установить на нее спектрометр, устройство заливки взрывчатки, ультразвуковые датчики для объезда препятствий, видеокамеру, Wi-Fi модуль.

6. Создание сервиса расчета комплексов ВИЭ. Подростки предложили активнее использовать для нужд промышленности возобновляемые источники энергии и разработали сервис, включающий в себя интерактивную карту, отображающую климатические и погодные условия в конкретной территории, и позволяющий рассчитать комплекс ВИЭ под требуемые мощности.