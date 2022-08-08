Кызыл, 8 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Туве фиксируют рост числа туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, посещающих священную гору Догээ в Кызыле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные геоаналитической системы МТС.

Zamunu45 Тува

На пике летнего сезона поток туристов по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. Чаще всего гору посещают путешественники из Красноярска и Абакана — 25 и 20% соответственно.

«Из регионов центральной части страны гору чаще всего посещали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Причем москвичей стало больше примерно на четверть, а петербуржцев — на 40 процентов», — отметили в правительстве.

Власти связывают это с увеличением транспортной доступности республики.

Добавим, что гора огээ высотой 1002 метра расположена в нескольких минутах езды от Кызыла. С неё открывается панорамный вид на город, слияния рек Большой Енисей и Малый Енисей, вершины Западных Саян.