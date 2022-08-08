Пермь, 8 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Пермском крае сохраняется жаркая погода. По данным гидрометцентра, 8 августа, воздух прогреется до 33°С. Порывы ветра северного направления могут достигать 12 метров в секунду. В большинстве районов Пермского края ожидается высокая пожарная опасность (IV класс), в отдельных центральных районах чрезвычайная пожарная опасность (V класс).

Pezibear Жара

Во вторник, 9 августа, на юге региона температура воздуха составит до +32°. На остальной территории немного похолодает, возможны ливни и грозы. Характер погоды почти не изменится и 10 августа. Температура составит +26…+31°. Не исключаются локальные кратковременные грозовые дожди. Такой прогноз опубликован на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и Я».

Согласно метеопрогнозу, первая декада августа станет аномально жаркой. Средняя температура воздуха превысит норму на 3-4°C.