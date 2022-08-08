Москва, , 08:23 — REGNUM По итогам дня 5 августа баррель нефти марки Brent подорожал на 1,18%, до $94,42. Нефтяные котировки перешли к коррекционному росту после публикации сильных данных по рынку труда в США (NFP) за июль, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Согласно данным минтруда США, в июле количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 528 тыс. против прогноза 250 тыс. и 372 тыс. в июне (пересмотрено с 398 тыс.).

Безработица сократилась до 3,5% с 3,6%, тогда как экономистами не ожидалось изменения показателя.

Согласно данным Baker Hughes, на прошлой неделе количество буровых нефтегазовых вышек снизилось натри единицы, составив 764 шт. При этом количество активных нефтяных вышек уменьшилось на семь единиц, до 598 шт.

Инвесторы продолжают следить за выходящей статистикой в США, потому что она противоречивая и ухудшение показателей будет повышать риски рецессии и снижение спроса на нефть. Отскок произошел от уровня $92,75.

Сегодня, 8 августа, утром за баррель Brent дают $95,25. Отскок был слабым, поэтому вероятно снижение цены в район $90, откуда многие трейдеры, использующие технический анализ, ожидают новое восходящее движение.

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