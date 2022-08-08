Джакарта, 8 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Жители Западного Сулавеси в Индонезии нашли сотни фрагментов древних монет голландской эпохи, сообщает Detik.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Монеты были найдены в деревне Кабираан. В то время местные жители вели раскопки на месте эвакуации пострадавших от землетрясения. Жители нашли монеты 1830-1900-х годов. Граждане, которые увидели это, немедленно последовали его примеру, ища монеты в том же месте.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром внутренних дел Камбоджи, чтобы обсудить меры по предотвращению торговли людьми.

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