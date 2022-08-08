Сеул, 8 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. С 11 по 12 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ООН.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

Сообщается, что генсек посетит Южную Корею в рамках своего турне по странам Азии.

Известно, что с 5 по 8 августа Антониу Гутерреш посетил Японию, где встретился с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси и премьер-министром Фумио Кисидой, а также принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.

С 8 по 11 августа генсек ООН совершит визит в Монголию, где встретится с президентом, спикером парламента, премьер-министром и министром иностранных дел страны.