Донецк, 8 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:55 — н. п. Курдюмовка — н. п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре мирных жителя пострадали при обстреле окраин Энергодара вооружёнными силами Украины.

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