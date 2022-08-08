Берлин, 8 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Многие жители Германии из-за роста цен на газ окажутся не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Об этом заявил глава Немецкого союза квартиросъёмщиков Лукас Зибенкоттен.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По его словам, немцев, которые не смогут нести расходы за отопление «чертовски много».

«Речь идёт о миллионах», — сказал Зибенкоттен в интервью Tagesspiegel.

Он предложил увеличить доходы людей, которые могут претендовать на жилищные пособия.