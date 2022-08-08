Пекин, 8 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Последний день запланированных военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова Тайвань 7 августа включал в себя учения по нанесению ударов по острову и полеты бомбардировщиков через пролив, что, по мнению экспертов, стало мощным сдерживающим фактором для сторонников «независимости Тайваня» и сил внешнего вмешательства, значительно способствовало процессу воссоединения, и по сути репетицией реальной военной операции, сообщает 7 августа газета Global Times.

Повышать боеготовность и обеспечивать надежную охрану морских границ. Плакат НОАК 1962

Аналитики полагают, что, если сепаратисты, выступающие за независимость Тайваня, и силы внешнего вмешательства продолжат провоцировать, такие учения могут стать рутинными, а в будущем будет отрабатываться и высадка десанта на остров.

Восточное командование НОАК 7 августа продолжило выполнение плана учений по реалистичному боевому сценарию в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, сосредоточив внимание на проверке возможностей совместного наземного нападения войск и нанесения авиаударов большой дальности, говорится в пресс-релизе командования Восточного театра военных действий НОАК.

Во время учений несколько партий боевых самолетов различных типов, приданных Военно-воздушным силам командования Восточного театра НОАК, провели систематические учения по атаке на остров, уделяя особое внимание оттачиванию возможностей совместного наземного нападения и нанесения ударов с воздуха на большие расстояния, сообщило Восточное командование НОАК.

Видео, опубликованное НОАК, показывает, что бомбардировщик H-6K, истребитель-бомбардировщик JH-7A, истребитель J-16 и истребитель Су-30 входят в число видов боевых самолетов, участвующих в учениях.

Полностью снаряженные боевыми снарядами несколько бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков ВВС НОАК взлетели один за другим, вошли в боевые порядки и начали учения по нанесению ударов с использованием различных типов высокоточных боеприпасов совместно с армейской реактивной артиллерией дальнего действия и обычными ракетами ракетных войск.

Бомбардировщики и истребители-бомбардировщики поддерживались самолетами раннего предупреждения, самолетами электромагнитной борьбы, истребителями и военными кораблями ВМС в море, которые обеспечивали подавление противовоздушной обороны, раннее предупреждение и обнаружение, а также электромагнитные помехи.

После выполнения имитационной ударной миссии несколько групп бомбардировщиков одновременно пролетели через Тайваньский пролив с севера на юг и с юга на север, выполняя миссию сдерживания вокруг острова совместно с другими службами и подразделениями НОАК.

Учения отточили возможности войск в точном уничтожении жизненно важных островных целей, сказал начальник отдела штаба Восточного командования ВВС НОАК Чжан Чжи. Учения с 4 по 7 августа продемонстрировали, что НОАК может не только точно поражать цели с большого расстояния, но и приближаться к ним вплотную, сообщил Global Times эксперт по военной авиации материковой части Китая Фу Цяньшао.

Процедуры и тактика, отработанные в ходе учений, а также опыт, полученный в ходе учений, очень ценны, заявили аналитики, назвав это мероприятие репетицией потенциальной силовой операции по воссоединению. Они заявили, что учения стали мощным ответом на провокационный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань 2 августа, который нарушил суверенитет Китая, сдержал сепаратистов и силы внешнего вмешательства, значительно поспособствуя прогрессу национального воссоединения.

Учения по окружению Тайваня в шести зонах фактически привели к блокаде острова с 4 августа. Они должны были завершиться в полдень 7 августа, отметили эксперты. Но они могут стать рутинными, если сепаратисты и силы внешнего вмешательства продолжат провоцировать Китай. Фу сказал, что ожидается, что НОАК продолжит практиковать различные тактические приемы и боевые элементы, включая высадку морского десанта.

В ходе учений отрабатывалось нейтрализация как можно большего числа угроз с помощью дальнобойной артиллерии, ракет в сочетании с морскими и воздушными ударами, а также обеспечение превосходства в воздухе и контроля над морем. Эти шаги обеспечат безопасность путей и сведут к минимуму сопротивление со стороны побережья для следующих десантных сил, сообщил Global Times военный эксперт материковой части Китая, пожелавший остаться неназванным.

По словам эксперта, в будущем к учениям могут присоединиться десантные корабли, десантно-штурмовые корабли, десантные суда на воздушной подушке и техника-амфибия.