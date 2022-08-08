Уфа, , 08:17 — REGNUM Три региональных законопроекта о запрете продажи алкоголя на территории трех сел в Башкирии внесены в госсобрание республики. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба регионального парламента.

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«После завершения всех необходимых процедур повторно внесен проект «сухого закона» для села Якшимбетово Куюргазинского района. Планируем рассмотреть его на сентябрьском пленарном заседании. Кроме того, с аналогичной инициативой к депутатам обратились жители села Кантюковка Стерлитамакского района и села Байдавлетово Зианчуринского района. Оба законопроекта включены в план работы на октябрь», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что в настоящий момент жители около десяти сел республики намерены установить у себя «сухой закон», сейчас они собирают необходимые документы.

«У нас в республике еще не наработана такая практика, поэтому депутаты относятся к подобным инициативам с известной долей скепсиса. Тем не менее, у граждан есть право запретить у себя продажу спиртосодержащей продукции, и они хотят им воспользоваться», — пояснил Толкачев.

Сообщается, что соответствующее решение жители принимают на сходах граждан, после этого необходимо собрать документы, провести оценку регулирующего воздействия. Лишь после этого совет муниципалитета вносит законопроект в госсобрание региона.

«Учитывая довольно большой интерес к этой теме со стороны муниципалитетов, наша правовая служба разработала пошаговый план мероприятий, которые необходимо провести для того, чтобы выйти в парламент с законопроектом», — пояснил спикер регионального парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии «сухой закон» был введен в селе Якутово Куюргазинского района.

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