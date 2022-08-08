Грозный, 8 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дороги столицы Чечни постоянно улучшаются. С особым вниманием власти региона относятся к трассам, названным в честь выдающихся потомков. К примеру, на днях в Грозном асфальтобетонное покрытие получили еще две улицы Ахматовского района: Богаткиной и Окраинная, сообщает сайт мэрии города,

Мэрия Грозного Ремонт дороги в Грозном

Протяженность улицы Богаткиной, названной в честь телеграфистки — участника Великой Отечественной войны Анны Богаткиной — жительницы данной улицы, составляет 960 метров. Здесь также будут установлены дорожные знаки — 56 единиц, две искусственные дорожные неровности, 250 пог. м тротуара и размещено 5 пешеходных переходов.

«Заметим, улицам, названным в честь наших героических земляков, Грозным уделяется особое внимание. Несмотря на то, что, к великому сожалению, ни одного из ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, проживавших в чеченской столице, нет в живых, их имена живут в названиях улиц и в сердцах грозненцев! Только в этом году в районе парка Материнской славы асфальтобетонные работы проведены на 9 улицах», — пояснили в мэрии города.

На улице Суворова, где ведутся работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, побывали общественные контролёры. Протяженность объекта составляет 670 м. Площадь покрытия — 4 140 кв. м.

По завершении асфальтобетонных работ здесь установят 54 дорожных знака, нанесут 2 010 пог. м дорожной разметки и разместят 5 пешеходных переходов. Общественники провели замеры ширины и толщины дорожного полотна и отметили, что они соответствуют проектным.

К качеству проводимых работ замечаний к подрядчику не возникло. Общественники пообщались с жителями улицы Суворова, которые выразили огромную благодарность дорожникам за долгожданный ремонт. Они отметили, что непосредственно участвовали в общественных обсуждениях перечней объектов дорожного нацпроекта и очень благодарны местным властям, что оправдали их ожидания.

Активные граждане уже провели более 30 выездов на объекты нацпроекта. Недавно они проинспектировали ход ремонтных работ на улице Староюртовская в Грозном.

«Мы заинтересованы в том, чтобы с каждым годом улицы Грозного, да и в целом дороги республики становились лучше. Поэтому считаем своим долгом выезжать в качестве общественных контролеров на объекты нацпроекта, проводить необходимые проверки и в случае выявления нарушений требовать их устранения», ― отметил модератор тематической площадки «Безопасные качественные дороги» Общероссийского народного фронта Магомед Хаджимурадов. По его словам, подрядчики работают добросовестно, а в целом с каждым годом улично-дорожная сеть в Грозном заметно преображается.

Мэрия Грозного Общественные контролеры

В настоящее время в Грозном на 75% выполнен ремонт автомобильных дорог, свыше 30 объектов получили новый асфальт на проезжей части и тротуарах.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» делает дороги страны более комфортными и безопасными.

В Чечне за 2022 год будет отремонтировано свыше 70 объектов, это больше, чем годом ранее. В Грозном всего отремонтируют 48 объектов общей протяженностью 46,9 км.