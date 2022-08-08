Петропавловск-Камчатский, 8 августа 2022, 08:14 — REGNUM В Камчатском крае создают дополнительные койки для больных коронавирусом. Цель увеличения количества мест — не допустить резкого подъёма заболеваемости и своевременно оказывать помощь пациентам с COVID-19, сообщил телеграм-канал правительства региона.
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Самым эффективным способом бороться с коронавирусом в регионе называют вакцинацию и ревакцинацию, жителей призывают ставить прививки.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 августа в Камчатском крае за сутки выявили 37 случаев COVID-19, 6 августа были госпитализированы с таким диагнозом 18 пациентов.