Петропавловск-Камчатский, 8 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Камчатском крае создают дополнительные койки для больных коронавирусом. Цель увеличения количества мест — не допустить резкого подъёма заболеваемости и своевременно оказывать помощь пациентам с COVID-19, сообщил телеграм-канал правительства региона.

Zdrav.nso.ru Инфекционный госпиталь городской больницы № 1. Новосибирск

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Самым эффективным способом бороться с коронавирусом в регионе называют вакцинацию и ревакцинацию, жителей призывают ставить прививки.

«На сегодня, к сожалению, уровень коллективного иммунитета в Камчатском крае недостаточный. Я рекомендую жителям полуострова проанализировать срок последней вакцинации. Мы понимаем, что вакцина действует в течение года, но для оценки уровня коллективного иммунитета используется период, равный шести месяцам», — отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 августа в Камчатском крае за сутки выявили 37 случаев COVID-19, 6 августа были госпитализированы с таким диагнозом 18 пациентов.