Япония заявила о намерении сохранить свои доли в проекте «Сахалин-1»
Токио, 8 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Япония намерена сохранить доли отечественных компаний в проекте «Сахалин-1», сообщил министр экономики, торговли и промышленности этой страны Коити Хагиуда.
Он напомнил, что в Токио знают о распоряжении российского правительства о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о запрете представителям недружественных стран, которые владеют акциями российских стратегических предприятий, до конца года совершать сделки с этими акциями.
Кроме того, до конца года инвесторам из недружественных стран запрещены сделки с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении, а также сделки с акциями российских банков.
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