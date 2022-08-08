Токио, 8 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Япония намерена сохранить доли отечественных компаний в проекте «Сахалин-1», сообщил министр экономики, торговли и промышленности этой страны Коити Хагиуда.

Rosneft.ru Проект «Сахалин-1»

Он напомнил, что в Токио знают о распоряжении российского правительства о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

«В настоящее время мы изучаем детали, от комментариев по поводу какого-либо влияния я бы воздержался. Вместе с тем в нашей политике сохранения прав и интересов в проекте не произошло никаких изменений», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о запрете представителям недружественных стран, которые владеют акциями российских стратегических предприятий, до конца года совершать сделки с этими акциями.

Кроме того, до конца года инвесторам из недружественных стран запрещены сделки с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении, а также сделки с акциями российских банков.

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